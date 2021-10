Wenige Stunden nach dem 2:0 gegen Nordirland gab es für die Nati-Spieler in Genf ein lockeres Training.

Letztes Training in Genf

Schon als die Spieler aus dem Nati-Bus ausstiegen und auf den Trainingsplatz im Stade de Florimont in Lancy schritten, sah man ihnen die Freude an. Klar, nach einem Sieg wie dem 2:0 gegen Nordirland am Samstagabend lässt es sich leichter aufstehen.

Aber auch die vielen – vor allem jungen – Fans, die dem Training beiwohnten, sorgten für gute Laune. «Es ist unglaublich. Das gab es noch fast nie, dass so viele Fans zum Training gekommen sind», meinte stellvertretend Djibril Sow. Der Frankfurt-Söldner könnte am nächsten Dienstag gegen Litauen für den gesperrten Denis Zakaria in die Startelf rücken.

Schliessen 01:29 Video Sow: «Müssen gegen Litauen geduldig sein» Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen 01:47 Video Fassnacht: «Haben einen Schritt nach vorne gemacht» Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen 02:12 Video Tami: «Sind auf gutem Weg, die Fans wieder hinter die Nati zu bringen» (frz.) Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen

Christian Fassnacht, der Torschütze zum 2:0-Endstand, schwärmte von der Stimmung im Stade de Genève: «Elektrisierend!», sei es gewesen, was die Fans geboten hätten. Dass es tags darauf im Training schon wieder so viele Zuschauer habe, sei toll.

Die Richtung stimmt

Auch Nati-Direktor Pierluigi Tami war sichtlich zufrieden: «Wir haben eine sehr schöne Woche in der Romandie erlebt.» Das Training am Sonntag mit den vielen Fans sei eine «tolle Überraschung» gewesen, schliesslich habe die Nati in den letzten 18 Monaten Corona-bedingt fast ausschliesslich unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert.

«Deshalb haben wir beim aktuellen Zusammenzug bewusst viele öffentliche Trainings angesetzt, und die Fans haben positiv darauf reagiert. Wir sind auf gutem Weg, die Fans wieder hinter uns zu bringen», resümierte der 60-Jährige. Dieser Weg habe schon mit dem Achtelfinal-Exploit an der EURO gegen Frankreich begonnen, vor allem in der Westschweiz sei ein Sieg gegen den «grossen Bruder» sehr wichtig.

Weiter geht's am Dienstag

Wichtig wird für die Nati auch der nächste Auftritt in der WM-Quali am Dienstag gegen Litauen (live auf SRF zwei ab 20:10 Uhr). Schon am Sonntagabend machte sich der Tross auf die Weiterreise in den Osten. Mit 3 weiteren Punkten soll die Stimmung rund um die Nati hochgehalten werden.