Männer-Nati in EM-Quali

Legende: Muss passen Gregor Kobel. key/Philipp Schmidli

Gregor Kobel bleibe bis am Sonntag im Team und reise dann zu seinem Klub zurück, teilte der Schweizer Verband mit. Der BVB-Goalie hätte nach den bisherigen Plänen von Nati-Coach Murat Yakin am Samstag gegen den Kosovo zwischen den Pfosten gestanden.

Yakin nominierte YB-Hüter Anthony Racioppi nach. Der 24-jährige Romand hat noch keine Partie für die A-Nati absolviert, war aber schon im September einmal nachgerückt – ebenfalls nach einem Forfait von Kobel. Neben Stammgoalie Sommer und dem nachgerückten Racioppi ist zudem Yvon Mvogo im Aufgebot der Nati.

Für die Nati stehen in dieser Qualifikationstranche noch die Partien gegen Kosovo (Samstag) und Rumänien (Dienstag) an. Ein Sieg reicht, um sich für die Endrunde in Deutschland zu qualifizieren.