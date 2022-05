Am Donnerstag traf sich die Schweizer Nati vor den anstehenden 4 Nations-League-Spielen in Bad Ragaz. Erstmals dabei war Mattia Bottani.

Man sagt ja oft, etwas sei wie Weihnachten und Ostern zusammen. Für Mattia Bottani ereignete sich jüngst ähnliches: Am Dienstag, seinem 31. Geburtstag, erfuhr er, dass er erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten wird. Kommt dazu, dass er 9 Tage zuvor mit Lugano den Cup gewonnen hatte. «Ich habe im Schwimmbad meinen Geburtstag und das Aufgebot gefeiert. Meine Freunde haben das geplant», gibt Bottani beim ersten Zusammenzug in Bad Ragaz am Donnerstag lächelnd Auskunft.

Hätte ich vom Aufgebot gewusst, hätte ich meine Haare nicht gefärbt.

Ein Geburtstagsgeschenk sei das Nati-Aufgebot allerdings nicht, schätzt Nati-Direktor Pierluigi Tami ein. Sein ehemaliger Trainer (2017 bis 2018 bei Lugano) streicht heraus: «Alle kennen seine technischen Qualitäten. In den letzten 2 Jahren hat er aber auch eine starke Entwicklung im Bereich seiner Persönlichkeit gemacht.»

00:42 Video Pierluigi Tami: «Sein Aufgebot ist kein Geschenk» Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Die Frisur und der Kollege, der Scherze macht

Bottani selbst wurde vom Aufgebot überrascht, denn: «Hätte ich vom Aufgebot gewusst, hätte ich meine Haare nicht gefärbt. Aber es ist nunmal so. Ich zeige mich gerne mit meinem Cupsieg-Haarschnitt.» Auch hatte der Offensiv-Allrounder nicht mit einem Aufgebot gerechnet: «Ich habe nur nicht an einen Scherz geglaubt, weil der Kollege, der sowas immer macht, neben mir stand.»

Das Aufgebot selbst bedeutet Bottani sehr viel und er verspürt grosse Emotionen. «Es ist fast wie am ersten Schultag oder Weihnachten für ein Kind», fasst er seine emotionale Sicht des Nati-Treffens zusammen. Der gebürtige Tessiner ist der erste Lugano-Spieler seit über 20 Jahren (damals: Ludovic Magnin, Dario Rota) im Schweizer Aufgebot.

03:36 Video Bottani: «Habe nur nicht an einen Scherz geglaubt, weil der Kollege, der sowas immer macht, neben mir stand» Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Das Programm der Nati Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 28. Mai: Öffentliches Training in Bad Ragaz (11:00 Uhr)



Donnerstag, 2. Juni: Nations League, Tschechien – Schweiz in Prag (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Sonntag, 5. Juni: Nations League, Portugal – Schweiz in Lissabon (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Donnerstag, 9. Juni: Nations League, Schweiz – Spanien in Genf (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Freitag, 10. Juni: Öffentliches Training in Meyrin (11:30 Uhr)



Sonntag, 12. Juni: Schweiz – Portugal in Genf (ab 20:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)

Bottani wird bei den Nations-League-Partien in Tschechien, Portugal, gegen Spanien und erneut Portugal im Kader stehen, anstatt seine Ferien mit weiteren Pool-Tagen und seinen Freunden zu geniessen. Die Nati wird nun täglich in Bad Ragaz trainieren, ehe sie am Dienstag nach Prag fliegt und am Donnerstag das erste Spiel (20:45 Uhr, live auf SRF zwei) absolvieren wird.

Shaqiri und Gavranovic fehlen noch Box aufklappen Box zuklappen Xherdan Shaqiri und Mario Gavranovic werden erst am Montag nach Bad Ragaz kommen. Sie stehen noch mit ihren Klub im Einsatz.