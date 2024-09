Am Tag des Einrückens ins Camp zum Auftakt der Nations-League-Kampagne gibt's eine Änderung in der Schweizer Defensive.

Legende: Erstmals im Fokus des Nationalteams Im März 2023 rückte Dominik Schmid, damals noch als GC-Spieler, ein. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Dominik Schmid wird in dieser Woche nicht zu seinem möglichen 1. Länderspiel kommen. Der Basler Verteidiger kann seinem Aufgebot, das Nationalcoach Murat Yakin letzten Donnerstag verabschiedet hat, nicht Folge leisten. Er fällt wegen einer Knieverletzung aus, die er sich am Samstag in der Super League beim 1:1 in Sitten zugezogen hat. Deswegen musste Schmid nach rund einer Viertelstunde den Rasen verlassen.

Murat Yakins Nations-League-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Jonas Omlin (Mönchengladbach). Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Gregory Wüthrich (Sturm Graz). Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (Bologna), Zeki Amdouni (Benfica), Uran Bislimi (Lugano), Kwadwo Duah (Ludogorets Rasgrad), Breel Embolo (Monaco), Remo Freuler (Bologna), Joël Monteiro (Young Boys), Fabian Rieder (Stuttgart), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco).

Anstelle des 26-Jährigen rückt am Montag in Basel Silvan Widmer vom 1. FSV Mainz 05 ein. Der Routinier war zuletzt krank, gab nun aber am Wochenende beim 3:3 in Stuttgart seinen Bundesliga-Saisoneinstand. Prompt steuerte er gleich einen Assist bei und fühlt sich also wieder fit genug.

Neue Kampagne wird lanciert

Die erste Zusammenkunft des Nationalteams in der neuen Saison steht unter dem Zeichen des Starts zur Nations League. Die Schweizer spielen in der Gruppe 4 der A-Liga. Dort treffen sie zunächst am Donnerstag, 20:45 Uhr, auswärts auf Dänemark. Am Sonntag, 20:45 Uhr, macht der Europameister Spanien in Genf seine Aufwartung. Beide Spiele werden wie gewohnt live bei SRF zwei übertragen.

02:31 Video Archiv: Das Nati-Aufgebot für den 1. Programmpunkt in der Saison 2024/25 Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.