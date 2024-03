Nach 0:0 in Kopenhagen

Das EM-Jahr 2024 hat für Murat Yakins Mannschaft mit einem 0:0 im Testspiel gegen Dänemark begonnen. Wer nach dem Auftritt in Kopenhagen hadernde Nati-Akteure erwartete, wurde eines Besseren belehrt. «Es war eine tolle Mannschaftsleistung», sagte Yakin. «Darauf kann man sicher aufbauen.» Dem Nationalcoach gefiel insbesondere, wie sein Team in der Defensive auftrat.

Die Suche nach einem Stürmer

Gleichwohl meinte er angesprochen auf die andauernde Torflaute scherzend: «Wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwo einen anderen Stürmer in Form bringen, damit er unserem Spiel gut tun kann.» Insgesamt wirkte Yakin im Interview gelöst, der Zusammenzug im spanischen La Manga habe sein Team zusammengeschweisst. Man habe Vergangenes Revue passieren lassen und «sehr, sehr intensive Gespräche» geführt.

Die Körpersprache war vom ersten Training an viel besser.

Auch Granit Xhaka äusserte sich sehr positiv. «Ich glaube, das war ein guter Start ins EM-Jahr.» Zwar sei nicht alles perfekt gewesen, aber der Captain lobte: «Die Körpersprache war vom ersten Training an viel besser.» Seinem Team sei bewusst gewesen, dass man anders auftreten müsse, «die letzten Monate waren nicht gut».

Schär freut sich über defensive Stabilität

Innenverteidiger Fabian Schär freute sich darüber, dass die Schweiz kein Tor kassierte. «Die ganze Mannschaft hat sehr solidarisch verteidigt. Es war wichtig fürs Vertrauen, wieder einmal zu null zu spielen.» Offensiv sei es ein schwieriges Spiel gewesen, man müsse mehr Risiko eingehen und mehr Torgefahr kreieren.

Xhaka: «Die Körpersprache war komplett anders»
Schär: «Die ganze Mannschaft hat sehr solidarisch verteidigt»
Shaqiri: «Es ist klar, dass es mit dieser Aufstellung offensiv schwieriger wird»

Für Torgefahr konnte auch der erst spät eingewechselte Xherdan Shaqiri nicht sorgen. Der US-Söldner, der sein 120. Länderspiel bestritt, sagte: «Man hat gesehen, dass man noch nicht oft zusammen gespielt hat. Da ist klar, dass es offensiv etwas schwieriger ist, aber defensiv sind wir gut gestanden und haben kein Tor bekommen.»

Die defensiven Qualitäten erneut beweisen und die offensiven Stärken zeigen kann die Schweiz bereits am nächsten Dienstag: Dann tritt Yakins Elf in Dublin zum nächsten Test gegen Irland an.