Die Schweiz gewinnt das Nations-League-Gruppenspiel gegen Island 2:1.

Damit ist klar: Island steigt ab und die Schweiz schafft den Ligaerhalt.

Haris Seferovic und Michael Lang waren erfolgreich.

Bis zur Schlussphase sah es nach einem souveränen Sieg der Schweizer Nationalmannschaft aus. Sie führte mit 2:0, sollte dann jedoch noch deutlich nachlassen. In der 81. Minute wurde Alfred Finnbogason nicht konsequent genug angegangen und erzielte aus rund 20 Metern mittels wuchtigem Schuss ein Traumtor.

Oh mein Gott, was für ein Debüt.

Nun wurde es nochmals richtig spannend, die Schweiz taumelte dem Schluss entgegen. Die Isländer kamen zu mehreren Hochkarätern. Fabian Schär musste kurz vor Schluss sogar auf der Linie klären. Die Isländer konnten letztlich jedoch nichts Zählbares aus dieser Schlussoffensive nehmen. Während die Nordländer in die League B absteigen, bleibt die Schweiz in der Nations League mit Sicherheit A-klassig.

Durch Leistungssteigerung in Front

Nach einer dürftigen ersten Halbzeit gelang dem Petkovic-Team eine klare Leistungssteigerung. Eine Flanke von Granit Xhaka konnte Haris Seferovic (52.) am zweiten Pfosten einnicken. Mario Gavranovic vergab 7 Minuten später eine «Hundertprozentige». Besser machte es Michael Lang (67.), der zum 2:0 abstaubte.

Mvogo hält Nati bei Debüt im Spiel

Ein toller Einstand gelang Yvon Mvogo. Der Nati-Debütant musste in der ersten Hälfte 2 Mal gegen Gylfi Sigurdsson klären. Und auch in der Schlussphase parierte Mvogo einige Male stark. «Oh mein Gott, was für ein Debüt», meinte der Leipzig-Goalie im Anschluss an die Partie.

Auf die Schweiz wartet nun beim nächsten Zusammenzug im November die «Finalissima» gegen Belgien. In Luzern geht es am 18.11. um den Gruppensieg und somit die Teilnahme am Finalturnier der Nations League. Die momentan mit der Schweiz punktgleichen Belgier können davor ihre Ausgangslage im Spiel gegen Island noch verbessern.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.10.2018, 20.45 Uhr