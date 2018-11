Legende: Video Wenn Journalisten in Quarantäne müssen abspielen. Laufzeit 01:10 Minuten.

Grosse Überraschung am Dienstag im Tessin: In der Schweizer Sonnenstube schien ... die Sonne. Erstmals seit dem 26. Oktober und nach fast 3 Wochen Dauerregen.

Yvon hat einfach eine weitere Chance verdient.

Beim Schweizer Verband hegt man deshalb die Hoffnung, dass das Testspiel gegen Katar im Stadio Cornaredo von Lugano doch auf einem bespielbaren Rasen über die Bühne gehen kann.

Erleichterung bei Petkovic

Der Platz hatte gerade nach dem letzten Meisterschaftsspiel des FC Lugano am vergangenen Samstag gegen Luzern nicht mehr gut ausgesehen. Die Teams mussten deshalb in den letzten Tagen auf Nebenplätzen trainieren. «Eine vertiefte Arbeit mit dem Team ist so nicht möglich», bedauerte der Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic.

Immerhin habe sich am Dienstag kein weiterer Nati-Spieler verletzt, erklärte der 55-Jährige erleichtert. Neben Breel Embolo, der mit einem Fussbruch länger ausfällt, fehlen gegen Katar und am Sonntag gegen Belgien nämlich auch Captain Stephan Lichtsteiner (Oberschenkelzerrung), Innenverteidiger Manuel Akanji (Hüfte) und Ersatzkeeper Roman Bürki (Oberschenkelprellung).

Mvogo mit Bewährungschance

Bereits bekannt wurde am Dienstag, dass Yvon Mvogo gegen die Katari im Tor stehen wird. Der 24-Jährige bekommt das Vertrauen zum 2. Mal von Petkovic geschenkt. «Yvon hat einfach eine weitere Chance verdient», begründet der Nationaltrainer seinen Entscheid.

