Die Meilensteine in Shaqiris Nati-Karriere

125 absolvierte Partien, 32 erzielte Tore und unzählige magische Momente: Xherdan Shaqiri hat im Nati-Dress fast immer überzeugt. Gerade an grossen Turnieren blühte der «Zauberfuss» auf. Ein Überblick über die wichtigsten Episoden des Offensivstars:

3. März 2010: Debüt gegen Uruguay

Das Testspiel der Nati in St. Gallen gegen Uruguay (1:3) hätte wohl kaum einen Eintrag in den Geschichtsbüchern verdient, hätte damals nicht der 18-jährige Shaqiri sein Debüt gefeiert. Noch blieb er zwar unauffällig, verdiente sich aber die Nomination für die WM 2010 in Südafrika.

7. September 2010: Erstes Nati-Tor in Basel

Im für ihn heimischen St. Jakob-Park gelang dem Basler das erste Tor für die Schweiz. Es war, ganz «Shaqiri-like», kein gewöhnliches. Aus grosser Distanz zog die Nummer 23 ab und bezwang Joe Hart. Die Partie ging zwar verloren, doch Shaqiri hatte sich auf der grossen Bühne angemeldet. Ein Jahr später erzielte er, wieder in Basel, gegen Bulgarien seinen ersten Nati-Hattrick.

25. Juni 2014: Hattrick an der WM gegen Honduras

Immer wieder wurde Shaqiri kritisiert, so auch nach den ersten beiden Gruppenspielen an der WM 2014. Davon wohl angestachelt, lieferte er eine der besten Leistungen überhaupt ab. Mit einem Dreierpack schaltete er Honduras im Alleingang aus und sicherte der Schweiz den Achtelfinal-Einzug.

25. Juni 2016: Das schönste Tor der Schweizer EM-Geschichte?

Wieder folgt ein Shaqiri-Moment auf der grössten Bühne. 0:1 lag die Schweiz im Achtelfinal gegen Polen zurück, als der 1,69 m «kleine» Ausnahmeathlet plötzlich höher stieg als alle anderen und mit einem herrlichen Seitfallzieher an der Strafraumkante zum 1:1 ausglich.

22. Juni 2018: Spätes Siegtor gegen Serbien

Im Nachgang blieb vor allem die «Doppeladler-Affäre» im Gedächtnis. Doch die Souveränität, mit welcher Shaqiri in der letzten Minute den Schweizer Sieg über Serbien klarmachte, unterstrich einmal mehr seine grosse Klasse.

31. März 2021: Zum ersten Mal als Captain

6 Mal führte Shaqiri die Nati als Kapitän auf das Spielfeld. Zum ersten Mal tat er dies in einem Testspiel gegen Finnland (3:2). Auch die Binde schien ihn zu beflügeln. In allen Partien, in denen Shaqiri als Captain startete, verlor die Nati nur eines (EM 2021 gegen Spanien).

Juni 2021: Der Mann für die wichtigen Momente

Ein Doppelpack im letzten Gruppenspiel gegen die Türkei, der 1:1-Ausgleich im Viertelfinal gegen Spanien. Auch an der EM brillierte Shaqiri wieder. Beim verlorenen Penaltyschiessen gegen die Spanier stand der «Kraftwürfel» nicht mehr auf dem Platz – verschossen hat er in seiner Nati-Karriere keinen einzigen Penalty.

2. Dezember 2022: Wieder gegen Serbien

Wieder traf die Schweiz an einer WM auf Serbien, wieder reihte sich Shaqiri unter die Torschützen. In einer wilden Partie war er für das 1:0 besorgt und liess im Nachgang auch keine Nebengeräusche aufkommen.

Juni 2024: Das letzte Hurra in Deutschland

An der EURO 2024 musste sich Shaqiri mit einer Nebenrolle begnügen. Trotzdem schaffte er es, einmal ganz allein im Rampenlicht zu stehen. Mit einem Traumtor, eines, das wohl nur er so erzielen kann, glich er für die Schweiz gegen Schottland aus. Es sollte sein letztes Tor im Nati-Dress bleiben. Auch, weil sein Eckball im 125. und letzten Einsatz gegen England nur ans Aluminium flog.