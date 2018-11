Durch das 5:2 gegen Belgien holt sich die Schweiz den Sieg in ihrer Gruppe der Divison A der Nations League. Was kompliziert klingt, hat für die Nati verlockende Folgen:

Final-4-Turnier

Vom 5. - 9. Juni 2019 spielen die 4 Gruppenersten der Division A an einem Mini-Turnier mit Halbfinal und Final in Portugal den Nations-League-Sieger aus. Neben der Schweiz sind Portugal und England schon fix dabei. Dazu wird sich Frankreich oder die Niederlande gesellen. Die Auslosung findet am 3. Dezember in Dublin statt. Der Sieger erhält neben einem Pokal auch 7,5 Millionen Euro Preisgeld.

EM-Qualifikation

Dank dem Sieg in der Gruppe B der Nations League ist bereits klar, dass die Schweiz in der EM-Qualifikation in einer 5er-Gruppe spielen wird. Ebenfalls klar ist, dass die Schweiz für die Auslosung vom 3. Dezember als Kopf einer Quali-Gruppe gesetzt sein wird. Schafft es die Nati in der Qualifikation, die vom 21. März - 19. November 2019 dauert, unter die ersten 2 ihrer Gruppe, ist sie an der EM dabei.

EM-Playoffs

Sollte die Schweiz Ende 2019 noch nicht für die EM qualifiziert sein, steht sie dank dem Sieg gegen Belgien bereits jetzt fix als Playoff-Teilnehmer fest. In den Playoffs treffen (allerdings erst im März 2020) pro Division die 4 besten Teams an, die noch nicht an der EM dabei sind. Als einer von 4 Gruppensiegern der Division A, wäre die Schweiz auf jeden Fall gesetzt. In einem Halbfinal- und Finalspiel könnte sich das Petkovic-Team so auf den letzten Drücker die EM-Teilnahme doch noch sichern.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.11.18, 20:05 Uhr