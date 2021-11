Dem Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft machen Fussschmerzen zu schaffen. Ob er für den Showdown in der WM-Quali fit wird, ist noch unklar. Auch Italien hat mit Personalsorgen zu kämpfen.

Legende: Wird er rechtzeitig fit? Mario Gavranovic. Keystone

Nach Breel Embolo, Haris Seferovic und Steven Zuber droht der Schweiz vor dem WM-Quali-Spiel gegen Italien ein weiterer gewichtiger Ausfall in der Offensive.

Mario Gavranovic laboriert an einer starken Fussprellung und musste sich mehrfach medizinisch untersuchen lassen. Mit dem Team konnte der 31-jährige Angreifer, der zurzeit bei Kayserispor in der Türkei unter Vertrag steht, bislang noch nicht trainieren.

Noch besteht die Hoffnung, dass Gavranovic rechtzeitig zum Showdown in Rom am Freitag fit wird.

Italien ohne Immobile

Nicht nur die Schweiz, auch Italien kämpft in der Schlussphase der WM-Qualifikation weiter mit Personalsorgen. Nach dem Ausfall des Mittelfeld-Duos Nicolo Zaniolo/Lorenzo Pellegrini muss der Europameister in den Spielen gegen die Schweiz und Nordirland auch ohne Ciro Immobile auskommen. Der Mittelstürmer von Lazio Rom, mit zehn Treffern aktueller Top-Torschütze der Serie A, leidet an Wadenproblemen im linken Bein. Für ihn wurde Gianluca Scamacca von Sassuolo nachnominiert.

