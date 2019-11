Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat das Kader für die beiden letzten Spiele in der EM-Qualifikation gegen Georgien (15.11.) und Gibraltar (18.) bekannt gegeben. Überraschungen gibt es keine. Durch verletzungsbedingte Abwesenheiten kehren 4 Spieler ins Aufgebot zurück:

Albian Ajeti (West Ham)

Jacques-François Moubandje (Dinamo Zagreb)

Christian Fassnacht (BSC Young Boys)

Ruben Vargas (Augsburg)

Das Quartett war zuletzt im Oktober – abgesehen von Vargas, der für den abgereisten Haris Seferovic nachrückte – nicht berücksichtigt worden. Nun ersetzen die vier Spieler die wegen Verletzungen fehlenden Fabian Schär (Knie), Breel Embolo (Oberschenkel), Admir Mehmedi (Oberschenkel) und Mario Gavranovic (Adduktoren). Erneut mit an Bord ist auch Captain Stephan Lichtsteiner.

Risiko bei Shaqiri zu gross

Petkovic äusserte sich in Zürich auch zu Xherdan Shaqiri. Der Liverpool-Stürmer ist wegen einer Wadenverletzung ebenfalls nicht dabei. «Er wollte dabei sein. Er befindet sich aber noch nicht wieder im Mannschaftstraining, das Risiko wäre zu gross gewesen», so Petkovic.

Auch zu Granit Xhaka hat sich der Nati-Trainer an der Medienkonferenz geäussert. Nach den Turbulenzen der letzten Tage und dessen Enthebung als Arsenal-Captain sei er in engem Kontakt mit dem 27-Jährigen gestanden. «Es ist sicher keine gemütliche Situation für ihn. Ich habe ihm gesagt, dass ich hinter ihm stehe», so Petkovic.

Beide Quali-Spiele live bei SRF Am 15. November um 20:45 Uhr empfängt die Nati in St. Gallen Georgien.

Am 18. November ebenfalls um 20:45 Uhr trifft die Nati auswärts auf den Gruppenletzten Gibraltar.

Die Schweiz braucht aus den letzten beiden Spielen zuhause gegen Georgien sowie in Gibraltar vier Punkte, um sich die Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 aus eigener Kraft zu sichern.

Sendebezug: Radio SRF 4 News, 08.11.2019, Bulletin von 15:00 Uhr