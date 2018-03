Die Schweiz bestreitet die beiden Testspiele in Griechenland und gegen Panama ohne den verletzten Xherdan Shaqiri. Der 26-jährige Flügel von Stoke City zog sich am Montag gegen Manchester City eine leichte Wadenverletzung zu und ist gemäss Medienmitteilung des SFV «sehr müde».

Trainer Vladimir Petkovic kann die beiden Tests in Athen gegen Griechenland sowie in Luzern gegen Panama nicht mit seiner bisherigen Wunsch-Elf bestreiten. Neben Shaqiri fehlen im Aufgebot auch die verletzten Eren Derdiyok, Admir Mehmedi und Denis Zakaria.

Premiere für Oberlin, Rückkehr für Drmic

Dafür erhält der Basler Stürmer Dimitri Oberlin erstmals ein Aufgebot. Der 20-jährige Stürmer macht die Trainingswoche und das Spiel gegen Griechenland mit und schliesst sich danach der U21-Auswahl an.

Zu einem Comeback kommt Josip Drmic. Der 25-Jährige gehörte vor exakt einem Jahr letztmals zum Nationalteam. Nach einer Knieverletzung kam Drmic in Gladbach zuletzt regelmässig zu Teileinsätzen. «Er hat in der Nationalmannschaft nie enttäuscht. Darum soll dieses Aufgebot seine enorme Arbeit honorieren und gleichzeitig auch eine zusätzliche Motivationsspritze sein für ihn», so Petkovic.

YB-Spieler nicht berücksichtigt

Während vom FC Basel drei Spieler im Aufgebot figurieren, verzichtete Petkovic auf die Nomination von YB-Akteuren.

Das Nationalteam besammelt sich am Montagmittag beim Flughafen Zürich-Kloten und fliegt am Nachmittag nach Athen. Am Freitag trifft sie im Olympiastadion auf Griechenland.

Das Schweizer Aufgebot für die Spiele gegen Griechenland und Panama Position

Klub Geburtsdatum Tor



Marwin Hitz

Augsburg

18.09.1987

Roman Bürki

Dortmund

14.11.1990

Yann Sommer

Mönchengladbach

17.12.1988

Abwehr



Manuel Akanji Dortmund

19.07.1995

Johan Djourou

Antalyaspor 18.01.1987 Nico Elvedi

Mönchengladbach 30.09.1996 Michael Lang

Basel 08.02.1991 Stephan Lichtsteiner

Juventus Turin

16.01.1984 François Moubandje

Toulouse 21.06.1990 Ricardo Rodriguez

Milan 25.08.1992 Fabian Schär

La Coruña 20.12.1991 Mittelfeld und Stürmer





Valon Behrami

Udinese

19.04.1985 Blerim Dzemaili

Bologna

12.04.1986 Breel Embolo

Schalke

14.02.1997 Gelson Fernandes

Frankfurt 02.09.1986 Remo Freuler

Atalanta Bergamo

15.04.1992 Mario Gavranovic

Dinamo Zagreb

24.11.1989 Haris Seferovic

Benfica Lissabon

22.02.1992 Granit Xhaka

Arsenal 27.09.1992 Steven Zuber

Hoffenheim 17.08.1991 Dimitri Oberlin

Basel 27.09.1997 Fabian Frei

Basel 08.01.1989 Josip Drmic

Mönchengladbach 08.08.1992

Programm WM-Vorbereitung 19. bis 24. März

Trainingscamp in Athen

23. März

Testspiel gegen Griechenland in Athen

27. März

Testspiel gegen Panama in Luzern

27. Mai bis 8. Juni

WM-Vorbereitung in Lugano

3. Juni

Testspiel gegen Spanien in Villarreal

11. Juni

Abreise nach Togliatti, Bezug WM-Quartier



Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittags-Bulletin, 16.03.2018, 16:30 Uhr