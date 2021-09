Xhaka positiv auf Covid-19 – 2. Test folgt am Donnerstag

Wie der Schweizer Fussballverband mitteilt, ist Granit Xhaka am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Nati-Captain figurierte deshalb nicht im Kader für das Testspiel der Schweiz gegen Griechenland.

Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde. Ein Schnelltest fiel negativ aus, der anschliessend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test förderte am Abend jedoch ein positives Resultat zutage.

Keine Impfung beim Captain

Welche Auswirkungen dieses für die kommenden Partien in der WM-Qualifikation gegen Italien (5.9.) und Nordirland (8.9.) hat, ist noch nicht bekannt. Am Donnerstag wird sich Xhaka einem weiteren PCR-Test unterziehen.

Gemäss Adrian Arnold, dem Medienverantwortlichen der Nati, war Xhaka nicht gegen das Coronavirus geimpft. «Wir haben es jedem Spieler selber überlassen, ob er sich impfen lassen will. Wir haben eine Empfehlung herausgegeben. Aber es ist letztlich eine persönliche Entscheidung.»

Übrige Spieler nicht in Quarantäne

Der Kantonsarzt des Kantons Baselland ordnete für die Mannschaft auch darum keine weiteren Massnahmen an, weil die übrigen Spieler des A-Nationalteams allesamt entweder geimpft oder genesen sind. Ein Mitglied des Staffs musste sich allerdings in Quarantäne begeben.