Nati-Coach Petkovic lässt sich normalerweise nicht in die Karten blicken. Doch am Tag vor dem Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen England stellt er klar: Experimente will er keine eingehen.

Petkovic zur Aufstellung: «Es ist kein Freundschaftsspiel, sondern ein Spiel um den 3. Platz in Europa. Wir werden die besten Spieler aufstellen, die uns die Möglichkeit geben, zu gewinnen. Im Tor wird Sommer stehen, wenn sich das heute im Training bestätigt.»

Möglich scheint auch, dass Noah Okafor zumindest zu einem Teileinsatz kommen und sein Debüt in der Nationalmannschaft geben könnte: «Wenn ich spüre, dass er uns weiterhelfen kann, werde ich ihn bringen», so der Nati-Coach. Damit würde die Schweiz den 19-jährigen schweizerisch-nigerianischen Doppelbürger an die Nati binden, ein Nationenwechsel wäre nicht mehr möglich.

Den einen oder anderen Wechsel werde es sicher geben. Dies erwartet Petkovic auch von den Engländern. «Ich rechne damit, dass sie 4 bis 5 Wechsel machen», so Petkovic. Ziel sei ganz klar der Sieg. «Wir wollen nicht nur schöne Spiele machen, sondern auch gewinnen», sagt der Nationalcoach.

Die weiteren Aussagen an der Medienkonferenz in Guimaraes:

Manuel Akanji: «England ist ein sehr gutes Team. Vielleicht kann man sogar sagen, dass sie zu den Top 5 gehören. Obwohl wir dort 0:1 verloren, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben einfach ein dummes Tor gekriegt. Das müssen wir diesmal besser machen. Wir sind nicht hergekommen, um zwei Spiele zu verlieren.»

Haris Seferovic: «England ist ein Top-Team, sie haben sehr gute Spieler. Wir denken aber, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen können. Wir haben auch gegen England gut gespielt. Wir hoffen, dass wir dieses Mal gewinnen.»

