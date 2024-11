Per E-Mail teilen

In Sachen Aufstellung ist im Hinblick auf Freitag noch vieles unklar. Murat Yakin muss im Heimspiel gegen Serbien auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Insbesondere in der Defensive wird der Schweizer Nati-Trainer im Zürcher Letzigrund ein Stück weit improvisieren müssen, um die vielen Ausfälle zu kompensieren.

Klar ist hingegen die Ausgangslage: Die Schweiz muss gegen die Serben gewinnen, ansonsten steht der erstmalige Abstieg aus der Liga A der Nations League fest. Auch die Höhe des Sieges spielt indes eine Rolle:

Gewinnt die Schweiz im Letzigrund mit zwei (so wie die Serben das Hinspiel in Leskovac) oder mehr Toren Differenz, hat sie ihr Schicksal im letzten Gruppenspiel gegen Spanien in den eigenen Händen. Um Serbien hinter sich zu lassen, müsste die Nati danach gegen Spanien mindestens gleich gut abschneiden wie der direkte Abstiegskonkurrent im Heimspiel gegen Dänemark.

Gewinnt die Schweiz am Freitag nur mit einem Tor Differenz, stünde sie im direkten Vergleich mit den Serben schlechter da. Die Nati muss dann gegen Spanien punkten und wäre gleichzeitig auf die Schützenhilfe der Dänen angewiesen.

Was passiert bei einem Abstieg?

Noch ist die Mission Ligaerhalt für die Schweizer möglich. Sollten Yakin und sein Team tatsächlich noch den Sprung auf Platz 3 schaffen – die Plätze 1 und 2 sind nicht mehr zu erreichen –, wäre der Mist aber noch nicht geführt.

Auf diese Spielzeit hin wurden Relegationsspiele (mit Hin- und Rückspiel) zwischen den Gruppendritten der Liga A und den Gruppenzweiten der Liga B eingeführt. Aktuell könnten der Nati damit Duelle mit England, Österreich oder Wales drohen.

Angesichts der Ausgangslage muss man sich realistischerweise mit einem Abstieg auseinandersetzen. Mit dem Fall in die Liga B würden im Herbst 2026 deutlich unattraktivere Gegner auf die Nati warten. Der Abstieg hätte aber auch Auswirkungen auf die WM-Qualifikation 2026. Einfach gesagt: Der Schweiz droht für die Auslosung Lostopf 2.

Das Szenario im Detail:

Massgebend für die Einteilung der Lostöpfe ist die Tabelle der Nations League. Die 8 Viertelfinalisten, also die Gruppenersten und -zweiten der Liga A, sind in Lostopf 1 gesetzt.

Aufgefüllt wird dieser mit den 4 Nationen, die in der Weltrangliste am besten platziert sind, sich aber nicht via Nations League einen Platz in Lostopf 1 sichern konnten.

Unter den europäischen Teams belegt die Schweiz in der Weltrangliste aktuell Platz 10. Damit hätte sie einen Platz in Lostopf 1 auf sicher.

Sollten aber 4 vor der Schweiz klassierte Nationen die Viertelfinals in der Nations League verpassen, könnte die Schweiz noch in Topf 2 abrutschen.

Einen dieser 4 Plätze wird England aus der Liga B beanspruchen. Einen weiteren jemand aus dem Trio Italien, Frankreich oder Belgien, die allesamt vor der Schweiz klassiert sind. Würden auch Portugal oder Kroatien in der Gruppe 1 und gleichzeitig Deutschland oder die Niederlande den Einzug in die Viertelfinals der Nations League verpassen, landet die Schweiz in Lostopf 2.

Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen findet am 13. Dezember statt.