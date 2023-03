Heinz Hermann feiert am 28. März seinen 65. Geburtstag. Der Zürcher ist noch immer Rekord-Nationalspieler. Doch wie lange noch?

Am Tag, an dem Granit Xhaka sein 113. Länderspiel für die Nati bestreitet, feiert Heinz Hermann seinen 65. Geburtstag. Dies ist deshalb relevant, weil Hermann noch immer Schweizer Rekordspieler in der Nationalmannschaft ist – ihm Xhaka aber näher und näher rückt.

Seit fast 32 Jahren und Hermanns letztem Länderspiel im Oktober 1991 (ein 3:1 gegen Schweden) steht die Schweizer Bestmarke bei 118 Partien. Der Stadtzürcher aus dem Quartier Seefeld schnürte während 13 Jahren die Fussballschuhe für die Nati (Debüt 1978). In dieser Zeit blieb der Landesauswahl eine Teilnahme an einem grossen Turnier verwehrt.

70 Länderspiele auf dem Konto

Xhaka ist seit knapp 12 Jahren A-Nationalspieler. Im Gegensatz zu Hermann hat der aktuelle Nati-Captain an sechs WM- oder EM-Endrunden teilgenommen. Nur 32 seiner 112 Länderspiele waren Freundschaftsspiele. Bei Hermann ist dieses Verhältnis anders: Nicht weniger als 70 Mal lief er in einem Testspiel auf.

Der 30-jährige Xhaka dürfte Hermann bald ein- und überholen. Schliesslich hat der Arsenal-Söldner noch viel vor im Nationaldress. Doch immerhin konnte Hermann, der zu seiner Aktivzeit für GC, Xamax, Servette und Aarau spielte, die Rekordmarke ins Pensionsalter «retten».

Wie Hermann nach seiner Spielerkarriere dem Fussball treu geblieben ist, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben. Welchen Beruf Hermann ursprünglich erlernt hat, können Sie sich in diesem Beitrag anschauen.