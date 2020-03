Langweilig wird es Yann Sommer während der Corona-Krise in seinem Zuhause in Düsseldorf bestimmt nicht. Im Gegenteil: Sein Tag beginnt aktuell jeweils früher als im Fussball-Alltag. «Ich stehe morgens um 5:30 Uhr mit meiner Tochter auf», erzählt der Schweizer Nati-Goalie im Live-Interview mit SRF Sport auf Instagram.

Die bald 5 Monate alte Mila sei zwar meist entspannt, lasse den Papa aber wissen, wenn sie wach ist. Darauf ist Sommer mittlerweile bestens vorbereitet: «Ich spiele ihr dann auf der Gitarre etwas vor, wenn es sein muss um 5:30 Uhr. Das ist zu unserem Ritual geworden», so der 31-Jährige.

Wie kam es zum Spenden-Song der Nati?

Musikalisch war Sommer zuletzt auch mit dem Schweizer Nationalteam unterwegs. Am Mittwoch veröffentlichte der SFV ein Musikvideo, in dem Spieler und Trainer auf ihre Spende für Pflegefachpersonen in der Schweiz aufmerksam machten. «Wir haben untereinander besprochen, wie wir helfen können. Ich bin stolz, dass wir diese Aktion hingekriegt haben und die Rückmeldungen positiv sind», sagt Sommer.

Das ganze Interview mit dem Nati-Goalie sehen Sie im Video ganz oben oder auf dem Instagram-Account von SRF Sport. Sommer äusserte sich weiter u.a. zu folgenden Themen: