Legende: Nach fast 2-jähriger Pause beehrt die Nati wieder Basel In der WM-Qualifikation werden die Schweizer im September innert 4 Tagen 2-mal im Stadion des neuen Schweizer Meisters antreten. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Die Schweizer Nationalmannschaft legt Anfang September in der Gruppe B mit der Ausscheidung für die WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 los. Auf dem erhofften Weg ans Turner in Kanada, Mexiko und den USA sollen die Etappen vor Heimpublikum in Basel und Genf absolviert werden. Auf diese beiden Spielstätten legte sich der SFV fest.

Entsprechend sieht das Quali-Programm wie folgt aus:

5. September, 20:45: Schweiz - Kosovo, St. Jakob-Park in Basel

8. September, 20:45: Schweiz - Slowenien, St. Jakob-Park in Basel

10. Oktober, 20:45: Schweden - Schweiz, Ort noch offen

13. Oktober, 20:45: Slowenien - Schweiz, Ort noch offen

15. November, 20:45: Schweiz - Schweden, Stade de Genève in Genf

18. November, 20:45: Kosovo - Schweiz, Ort noch offen

Die letzten Heimauftritte bestritt die Elf von Murat Yakin in St. Gallen und Zürich. In Genf war man letztmals am 8. September 2024 zu Gast. Der St. Jakob-Park bildete zuletzt Ende 2023 beim 1:1 in der EM-Quali gegen den Kosovo die Kulisse eines Länderspiels.

WM-Qualifikation