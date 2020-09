Am Tag vor dem Auftakt in die Nations League loben Vladimir Petkovic und Granit Xhaka die Ukraine – streichen aber die Stärken der Schweiz heraus.

Nati-Medienkonferenz in Lwiw

Am Donnerstag geht es für die Schweizer Nationalmannschaft nach 10 Monaten ohne Spiel wieder los. Die Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic trifft in der Nations League in Lwiw auf die Ukraine – sogleich ein schwieriger Gegner.

Das sieht auch der Nationaltrainer so: «Vor der Ukraine müssen wir Respekt haben. Die Ukraine ist in der Nations League in die Gruppe A aufgestiegen und schloss die Qualifikation zur Europameisterschaft als Gruppenerste ab.» Sein Team dürfe aber keine Angst haben.

Petkovics Captain Granit Xhaka schätzt den Gegner ähnlich stark ein wie sein Trainer: «Viele Leute unterschätzen die Ukraine. Sie haben eine super Mannschaft, haben Portugal gleich zweimal geschlagen. Viele Spieler spielen in einer internationalen Top-Liga.» Xhaka streicht aber die eigenen Stärken heraus: «Wir sind auch eine starke Mannschaft und hoffen auf eine gute Partie.»

Mögliche Aufstellungen Ukraine: Pjatow; Bolbat, Krywzow, Matwijenko, Michailitschenko; Kowalenko, Zintschenko, Malinowski; Jarmolenko, Suprjaga, Jaremtschuk. Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Sow, Xhaka, Benito; Embolo, Zuber; Seferovic

Xhaka sieht seine Rolle wie gewohnt

Nach dem Rücktritt des langjährigen Nati-Captains Stephan Lichtsteiner hat Xhaka die Binde übernommen. Xhaka: «Für mich ist es eine grosse Ehre, Captain der Schweizer Nati zu sein, aber auch eine Ehre das Amt von Stephan Lichtsteiner zu übernehmen, der eine überragende Karriere gemacht hat.»

Der 27-Jährige, der bereits mehrere Male als Captain auflief, will seine Rolle in der Mannschaft als nun offizieller Captain nicht verändern: «Für mich ist es egal, ob ich die Binde trage oder nicht.» Er wolle die Mannschaft einfach so gut wie möglich mitziehen.