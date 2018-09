Am Samstag gab Kevin Mbabu beim 6:0-Sieg gegen Island in St. Gallen sein Nati-Debüt. Und der 23-jährige Aussenverteidiger wusste auf Anhieb zu gefallen. «Es war ein sehr emotionaler Abend und ich bin glücklich, wie es gelaufen ist.» Den Stolz über seine Premiere und den Auftritt der Mannschaft teilte er auch auf Twitter mit:

Schon am Sonntagabend machte sich Mbabu mit der Nati auf nach England. In Leicester bestreitet das Team von Coach Vladimir Petkovic am Dienstag ein Testspiel gegen die «Three Lions». Für den YB-Spieler ist es eine spezielle Reise. Von 2013 bis 2017 stand der Genfer bei Newcastle unter Vertrag. «Es ist ein bisschen wie nach Hause zurückzukehren.»

In Newcastle konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der Nati-Neuling blickt gerne auf diese Zeit zurück. «Ich habe viele gute Erinnerungen an England. In Newcastle konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und habe vor allem mental einen grossen Schritt gemacht.» Wieviel er in England gelernt hat, beweist er seit letzter Saison regelmässig bei den Young Boys – und nun auch in der Nati.

Nach seinem gelungenen Debüt hofft Mbabu, auch gegen England zum Einsatz zu kommen. «Das wird ein sehr interessantes Spiel für mich und es wäre sicher eine grosse Freude, wenn ich spiele. Aber das wird der Trainer entscheiden.»

Ich hoffe schon, eines Tages in der Premier League spielen zu können.

England dürfte auch in Mbabus weiterer Zukunft eine Rolle spielen. Er macht kein Geheimnis daraus, dass eine Rückkehr auf die Insel auch auf Klubebene sehr reizvoll wäre. «Ich hoffe schon, eines Tages in der Premier League spielen zu können.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.09.2018, 17:30 Uhr