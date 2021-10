Murat Yakin hat von Vladimir Petkovic eine funktionierende Mannschaft übernommen. 3 Siege und 2 Remis in den 5 Partien seit Anfang September belegen dies – denn viel konnte der neue Nationaltrainer in seiner bislang begrenzten Zeit mit dem Team noch gar nicht ändern.

Was unter Yakin allerdings augenscheinlich anders ist: Die 3er-Kette in der Abwehr, mit der Petkovic so erfolgreich war, gibt es nicht mehr. Zwischen Ricardo Rodriguez und Kevin Mbabu verteidigen 2 Innenverteidiger: Manuel Akanji und Nico Elvedi; Fabian Schär ist nur noch Backup.

Keine Probleme hinten

«Aus diesem Trio ist wohl Schär der Verlierer», meint deshalb Nati-Experte Beni Huggel. «Aber wenn er reinkommt, kann auch er auf dem hohen Niveau mithalten – das hat er gegen Litauen gezeigt.» Vor allem die sehr gute Spielauslösung des Ostschweizers gefällt Huggel, der deshalb in der Innenverteidigung keine Probleme ortet.

Wer unter Yakin zu den Gewinnern zählt, und was die Vorzüge der 4er-Kette sind, erfahren Sie im Video oben. Und auch, was Huggel von den Siegen gegen Nordirland und Litauen hält.