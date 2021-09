Die Schweiz trifft am Sonntag ohne einige Stammspieler auf Italien. Dies muss nicht zwingend ein Nachteil sein.

Kein Granit Xhaka, kein Xherdan Shaqiri, kein Remo Freuler, kein Breel Embolo, kein Mario Gavranovic, kein Kevin Mbabu – der Schweizer Nationalmannschaft wird am Sonntagabend im Basler St. Jakob-Park gegen Europameister Italien mächtig Klasse und Routine fehlen.

Doch deswegen die Flinte ins Korn werfen kommt für die Equipe von Murat Yakin nicht in Frage. «Alle Spieler, die hier sind, haben eine sehr hohe Qualität», so Rückkehrer Fabian Frei am Freitagnachmittag. Man wäre natürlich glücklich, «wenn alle dabei wären, aber so etwas kann die restlichen Spieler auch als Mannschaft noch mehr zusammenschweissen. Nun müssen sich andere beweisen.»

Nicht nur Hiobsbotschaften für die Nati

Und nur schlechte News gab es für die SFV-Auswahl im Vorfeld des Kräftemessens mit den «Azzurri» denn auch nicht: Weil Italien gegen Bulgarien am Donnerstagabend nur 1:1 spielte, steht die Schweiz in der Gruppe C der WM-Qualifikation nach Verlustpunkten nun vor dem Europameister.

Ein Erfolg am Sonntag in Basel gegen würde sie der direkten Qualifikation einen grossen Schritt näherbringen. Sie müssten dann «nur» noch die Siege in den Pflichtspielen gegen Nordirland, Litauen und Bulgarien ins Trockene bringen.

Wir werden versuchen, den Europameister zu ärgern

Den Europameister zu bezwingen, das ist allerdings eine Herkulesaufgabe. Beim letzten Aufeinandertreffen an der EURO in Rom ging die Nati sang- und klanglos mit 0:3 unter. Verteidiger Nico Elvedi gibt zu, «keine guten Erinnerungen» an die Partie zu haben.

«Wir haben kein gutes Spiel gemacht», sagt der 24-Jährige und schiebt gleich nach: «Diesmal wird es anders werden. Wir wissen nun, was auf uns zukommt und wir werden versuchen, den Europameister zu ärgern.»

Entscheidend werde sein, so Elvedi weiter, dass man «mutig und mit viel Selbstvertrauen spielt». Wie Frei macht sich auch der Gladbach-Söldner keine Sorgen um die Qualität der Schweiz: «Wir haben ein breites Kader.»