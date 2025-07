Per E-Mail teilen

Zeki Amdouni zieht sich einen Kreuzbandriss zu.

Der Schweizer Internationale fällt lange aus und verpasst die komplette WM-Qualifikation.

Amdouni kehrte nach einer Leihe zu Benfica Lissabon in diesem Sommer zu seinem Stammklub Burnley zurück.

Pech für Zeki Amdouni: Der Nati-Stürmer hat sich das Kreuzband gerissen und muss pausieren. Der 24-Jährige bestätigte am Montag auf seinem Instagram-Account eine Meldung des Corner Magazine. «Ich werde lange fehlen», schrieb Amdouni, ohne eine genaue Ausfalldauer zu nennen.

WM-Quali ade

Sicher ist, dass auch die Nati in der WM-Quali ohne den Offensivmann wird auskommen müssen. Die Schweiz trifft von September bis November auf Schweden, Slowenien und den Kosovo. Amdouni hatte zuletzt in den beiden Testspielen gegen Mexiko und die USA im Juni einen Treffer beigesteuert und steht insgesamt bei 11 Toren in 27 Nati-Spielen.

Auf Klublevel hatte der ehemalige Lausanner die letzte Saison bei Benfica Lissabon verbracht. Nach seiner Rückkehr zum Premier-League-Aufsteiger Burnley stand ein erneuter Wechsel im Raum. Zahlreiche Bundesligisten sollen ihr Interesse bekundet haben.