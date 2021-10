5 Jahre hat Mario Gavranovic zuletzt in Kroatien verbracht. In 147 Ligaspielen sammelte er stolze 64 Treffer – 4 Jahre im Trikot von Dinamo Zagreb, davor 1 Saison in jenem von NHK Rijeka. Stets wurde er Meister. Zum Titel in der abgelaufenen Saison steuerte der Stürmer 17 Tore bei.

Alles Fakten, die nicht unbedingt für einen Wechsel zu einem neuen Klub sprechen. Doch genau das hat Gavranovic getan. Seit Mitte August steht er bei Kayserispor unter Vertrag.

Wechsel ein Rückschritt?

Nach 8 gespielten Runden belegt der Klub aus der türkischen Süper Lig Platz 11 und befindet sich damit ziemlich genau in der Tabellenmitte. Die abgelaufene Saison hat man als Viertletzter beendet. Auf internationaler Bühne wie mit Dinamo Zagreb wird Gavranovic mit seinem neuen Klub also nicht spielen – zumindest nicht in dieser Saison.

Für Gavranovic war der Wechsel in die Türkei dennoch der richtige Schritt. «Ich wollte etwas Neues probieren. Ich hatte eine sehr gute Saison, eine sehr gute EM. Für mich war es der richtige Zeitpunkt, im Fussball noch etwas zu erleben», so der 31-Jährige über seine Beweggründe.

Schwieriger Start in der Türkei

Gespielt hat er für seinen neuen Klub bisher erst 12 Minuten. Bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Trabzonspor kam der Tessiner in der Schlussphase zu seinem Debüt. Zuvor hat ihn eine Wadenverletzung, die er sich beim letzten Nati-Zusammenzug Anfang September zugezogen hatte, ausser Gefecht gesetzt.

«Es war eine schwierige Zeit, da ich gleich nach dem Wechsel verletzt war», blickt Gavranovic auf die vergangenen Wochen zurück. Nun, da er wieder fit sei, hoffe er auf eine gute Saison in der Türkei.

Bevor der Stürmer aber wieder zu seinem neuen Arbeitgeber reist, stehen für ihn mit der Nati zwei wichtige Spiele in der WM-Qualifikation an. Bei seinem letzten Einsatz für die Schweiz im EM-Achtelfinal gegen Frankreich hat Gavranovic getroffen. Sein Tor in der 90. Minute rettete die Schweizer in die Verlängerung. Der Rest ist bekannt.