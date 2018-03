Am Montagnachmittag haben sich die Schweizer Nati-Spieler in Zürich getroffen und sind anschliessend nach Athen geflogen. Dort steht am Freitag das Testspiel gegen Griechenland auf dem Programm. Am Dienstag in einer Woche empfängt die Schweiz in Luzern Panama.

Für Nationalcoach Vladimir Petkovic geht es darum, «die Mannschaft weiter zu entwickeln». Deshalb will er im taktischen Bereich neue Dinge ausprobieren. Auch der Teamgeist soll weiter gestärkt werden. «Denn wenn der Zusammenhalt stimmt, ist es auch einfacher, in den anderen Bereichen vorwärts zu kommen.»

Als Simulation der WM-Gegner (Brasilien, Serbien, Costa Rica) will Petkovic die beiden Spiele nicht unbedingt sehen. «Man kann das so betrachten», sagt der Natitrainer, «aber ich konzentriere mich vor allem auf meine Mannschaft. Das werde ich auch an der WM so machen.»