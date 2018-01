Nati testet vor WM gegen Griechenland

Die Schweizer Nati startet mit einem Auswärtsspiel in Griechenland ins WM-Jahr 2018.

Das Team von Coach Vladimir Petkovic trifft am Freitag, 23. März, in Saloniki auf die vom Deutschen Michael Skibbe trainierten Gastgeber. Griechenland hat sich nicht für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert. In den Playoffs scheiterten die Griechen an Kroatien.

Trainingscamp in Griechenland

Die Schweizer Mannschaft wird vom 19. bis 24. März in Saloniki ein sechstägiges Trainingscamp absolvieren. Nach der Rückkehr in die Schweiz wird sie ein weiteres Testspiel absolvieren. Ort und Gegner sind noch nicht bekannt.

Auf Griechenland traf die Schweiz letztmals im Februar 2013. Damals endete das Testspiel in Piräus 0:0.

Bereits zuvor hatte die Nati ein Testspiel gegen Japan vereinbart (am 8. Juni zum Abschluss des Trainingslagers in Lugano). Am 11. Juni reist die Schweiz ins WM-Camp nach Togliatti, am 17. Juni startet die Nati gegen Brasilien in die WM.