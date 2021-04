Nationaltrainer Vladimir Petkovic muss das Kader für die EM bis spätestens 1. Juni benennen, 11 Tage vor der ersten Partie der Schweiz gegen Wales. Weil die Schweiz voraussichtlich am 30. Mai in St. Gallen ihr erstes Testspiel gegen die USA bestreitet, könnte Petkovic auf eventuelle Verletzungen in dieser Partie noch reagieren.