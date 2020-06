Legende: Hat Rassismus erlebt Nati-Trainer Vladimir Petkovic. Freshfocus

Die Rassismus-Debatte hat die Welt in ihren Bann gezogen. Auch im Spitzensport wird weltweit gegen Rassismus protestiert. Nati-Trainer Vladimir Petkovic äussert sich in einem Interview in der SonntagsZeitung über politische Aktionen im Sport.

Aber auf dem Spielfeld sollten wir unpolitisch sein. Der Sportler sollte keine politische Aktion machen.

Politik und Sport: Proteste gegen Polizeigewalt seien legitim, meint Petkovic. Aber: «Auf dem Spielfeld sollten wir unpolitisch sein. Der Sportler sollte keine politische Aktion machen.»

Proteste gegen Polizeigewalt seien legitim, meint Petkovic. Aber: «Auf dem Spielfeld sollten wir unpolitisch sein. Der Sportler sollte keine politische Aktion machen.» Rassismus gegen seine Person: Petkovic habe als Aktiver den Rassismus am eigenen Leib erfahren. «Als der Krieg damals bei uns in Jugoslawien begann, wurden wir als wilde Tiere angesehen. Manchmal konnte ich das auch spüren.»

Was bedeutet Respekt? Dass man gegen Rassismus ist, gegen Fremdenhass.