Nati trainiert in Rapperswil, aber nicht für lange

Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich am Montag in Rapperswil-Jona besammelt. Die Vorbereitungszeit für das WM-Qualispiel gegen Andorra ist jedoch kurz.

Die Nati rückt in Feusisberg ein 1:15 min, vom 28.8.2017

Viel Zeit bleibt Vladimir Petkovic nicht, um seine Mannschaft auf die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Lettland vorzubereiten. Kommt hinzu, dass seit dem letzten Qualispiel auf den Färöern bereits mehr als zweieinhalb Monate vergangen sind.

Eine lange Zeit, in der auch einige Akteure ihre Klubs gewechselt haben. Abwehrchef Johan Djourou zog es beispielsweise in die Türkei zu Antalyaspor, Fabian Schär nach Spanien und Haris Seferovic schiesst in Portugal bei Benfica Lissabon munter Tore.

Dicht gedrängtes Programm

Tore werden von der Nati auch am Donnerstag in St. Gallen gefordert. Ein Sieg gegen Andorra ist genauso Pflicht wie am Sonntag auswärts gegen Lettland. Viel Zeit um sich einzustimmen bleibt nicht, entsprechend dicht gedrängt ist das Programm:

Montag: Zusammenzug in Feusisberg

Dienstag: Training

Mittwoch: Abschlusstraining und Übersiedlung nach St. Gallen

Donnerstag: WM-Qualispiel gegen Andorra in St. Gallen (20:45 Uhr)

Freitag: Reise nach Riga

Sonntag: WM-Qualispiel gegen Lettland in Riga (20:45 Uhr)

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 25.08.2017, 22:20 Uhr