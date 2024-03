Legende: Rückt als Backup ein David von Ballmoos. Freshfocus/Claudio De Capitani

Wegen angeschlagenem Kobel: Yakin holt Von Ballmoos

Mit David von Ballmoos rückt am Montag ein vierter Torhüter ins Nati-Camp ein. Nati-Trainer Murat Yakin bot den YB-Keeper nachträglich auf, weil Gregor Kobel am Sonntag beim Spiel von Borussia Dortmund kurzfristig passen musste. Laut SFV handelte es sich dabei um eine Vorsichtsmassnahme. Kobel reise wie geplant an. Von Ballmoos war seit 2018 mehrfach für die Nati aufgeboten worden. Zu einem Einsatz kam er bislang noch nicht.