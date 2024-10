Nations League in Gefahr: Aebischer an Adduktoren operiert

Legende: Zwangspause für Michel Aebischer. Imago/Giuseppe Maffia

Aebischer musste unters Messer

Michel Aebischer ist am Montag an den Adduktoren operiert worden. Dies teilte sein Klub Bologna mit. Der Mittelfeldspieler hatte die letzten beiden Partien des Teams aus der Emilia-Romagna verletzt verpasst. Zuletzt war der 27-Jährige in der Nations League gegen Serbien und Dänemark zum Einsatz gekommen. Die genaue Ausfalldauer wurde nicht kommuniziert. Eine Teilnahme an den nächsten beiden Spielen in der Nations League gegen Serbien und Dänemark Mitte November ist indes unwahrscheinlich.

07:40 Video Archiv: Aebischer vor der EM im Porträt Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 40 Sekunden.

Omlin-Rückkehr erst Ende November ein Thema

Borussia Mönchengladbach kann frühestens nach der Länderspielpause im November wieder mit Torhüter Jonas Omlin planen. «Vor der Länderspielpause wird ein Comeback noch kein Thema sein», sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch. Captain Omlin hatte sich im September eine Sehnenverletzung im Unterschenkel zugezogen. Der Schweizer Keeper hatte wegen einer Rückenoperation einen Grossteil der vergangenen Spielzeit verpasst.