Legende: Plagt sich mit muskulären Problemen herum Zeki Amdouni. Keystone/Walter Bieri

Amdouni und Sohm nicht ins Nati-Camp eingerückt

Murat Yakin hat am ersten Tag des Zusammenzugs der Schweizer Nationalmannschaft in Faro bereits zwei Ausfälle zu beklagen. Zeki Amdouni und Simon Sohm haben die Reise nach Portugal nicht angetreten. Der Stürmer von Benfica und der Mittelfeldmann von Parma leiden an muskulären Problemen. Sie werden nicht ersetzt. Murat Yakin kann für die beiden Freundschaftsspiele gegen Nordirland am Freitag in Belfast und gegen Luxemburg am kommenden Dienstag in St. Gallen weiterhin auf ein breites Kader von 24 Spielern zurückgreifen.

