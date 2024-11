Legende: Verpasst das Spiel gegen Spanien Aurèle Amenda. Keystone/Til Bürgy

Nati gegen Spanien ohne Amenda, Jashari und Embolo

Murat Yakin muss im bedeutungslosen letzten Nations-League-Spiel am Montag gegen Spanien auf drei Spieler verzichten. Aurèle Amenda, Ardon Jashari und Breel Embolo treten die Reise nach Teneriffa nicht an, wie der Schweizer Fussballverband mitteilt. Amenda hat sich in der Partie gegen Serbien eine Knieprellung zugezogen, Jashari fällt wegen einer Grippe aus. Embolo ist gegen den Europameister gelbgesperrt und deshalb zu seinem Klub Monaco zurückgekehrt. Yakin nominierte Wolfsburgs Cédric Zesiger nach. Der Innenverteidiger stösst am Samstag zum Team.