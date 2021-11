Legende: Wird gefüllt sein Das Luzerner Stadion. Freshfocus

Luzerner Stadion ist ausverkauft

Die Schweizer Nationalmannschaft kann am Montag in Luzern im entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation gegen Bulgarien auf grosse Unterstützung zählen. Wie der SFV bekannt gab, wurden alle 14'300 Tickets abgesetzt. Die Schweiz hat in der Swissporarena (Eröffnung 2011) 4 Pflichtspiele absolviert – und alle gewonnen. Zuletzt am 18. November 2018 beim 5:2 in der Nations League gegen Belgien.

Schweiz - Bulgarien bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF bietet zum Finish der WM-Qualifikation zwischen der Schweiz und Bulgarien am Montag den gewohnten Komplett-Service: 20:10 Uhr: Start der Übertragung mit dem Vorprogamm

Start der Übertragung mit dem Vorprogamm 20:45 Uhr: Anpfiff in der swissporarena in Luzern Im TV sind Sie auf SRF zwei live mit dabei. In der SRF Sport App stimmen wir sie im Liveticker mit Stream frühzeitig auf die Partie ein und informieren Sie laufend über das aktuelle Geschehen. Radio SRF 3 wird das Spiel ab Anpfiff durchkommentieren.

Zwei weitere Ausfälle bei der Schweizer Nationalmannschaft

Nati-Trainer Murat Yakin muss für das entscheidende Spiel in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien (Montag, 20:45 Uhr) auf Ricardo Rodriguez und Bryan Okoh verzichten. Die beiden Verteidiger haben das Nati-Camp vorzeitig verlassen. Rodriguez fällt wegen der im Spiel gegen Italien erlittenen muskulären Verletzung im Oberschenkel aus, Okoh zog sich im Abschlusstraining ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Für weitere Abklärungen reiste der 18-Jährige zu seinem Klub RB Salzburg zurück. Die Absenzenliste für den Match in Luzern ist damit nochmals länger geworden. Abwehrchef Manuel Akanji fehlt gesperrt. Granit Xhaka, Nico Elvedi, Haris Seferovic, Breel Embolo, Steven Zuber, Christian Fassnacht und Gregor Kobel stehen wegen Verletzungen nicht im Aufgebot.

05:34 Video Archiv: Nati erkämpft sich Remis in Rom Aus Sport-Clip vom 12.11.2021. abspielen