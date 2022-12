Schweiz wieder in den Top 12 – Spiel gegen Belarus in Serbien

Legende: Macht mit der Nati einen Sprung in der Weltrangliste Murat Yakin. Keystone/Laurent Gillieron

Nati wieder in den Top 12

Die Schweiz geht als Nummer 12 in der Fifa-Weltrangliste ins neue Jahr. So gut klassiert war das Nationalteam letztmals im Juli 2020. Mit dem 1:6 im Achtelfinal gegen Portugal endete die Weltmeisterschaft in Katar für die Nati zwar mit einer Enttäuschung. Trotzdem verbesserte man sich im Ranking um 3 Ränge.

04:22 Video Archiv: Die Schweiz bleibt gegen Portugal auf der Strecke Aus FIFA WM 2022 vom 06.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Direkt vor der Schweiz liegt Marokko auf dem 11. Rang. Die Überraschungsmannschaft der WM machte dank des Vorstosses in den Halbfinal als erstes afrikanisches Land 11 Plätze gut. Argentinien verbesserte sich vom 3. auf den 2. Platz. Den Sprung an die Spitze verpasste der neue Weltmeister durch den Gang in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen im Final gegen Frankreich haarscharf.

Die Weltrangliste vom 22. Dezember 2022 Box aufklappen Box zuklappen 1. Brasilien (1840,77 Punkte)

2. Argentinien (1838,38)

3. Frankreich (1823,39)

4. Belgien (1781,30)

5. England (1774,19)

6. Niederlande (1740,92)

7. Kroatien (1727,62)

8. Italien (1723,56)

9. Portugal (1702,54)

10. Spanien (1692,71)

11. Marokko (1672,35)

12. Schweiz (1655,02)

Ferner: 14. Deutschland (1646,91)

Belarus empfängt Schweiz in Serbien

Belarus, der erste Gegner der Schweiz am 25. März im Rahmen der EM-Qualifikation 2024, trägt die Heimspiele im serbischen Novi Sad aus. Dies geht aus dem Spielplan der Uefa hervor. Wegen der Unterstützung des russischen Angriffskrieges finden die Spiele von Belarus weder im eigenen Land noch vor Publikum statt. Die weiteren Gruppengegner der Schweiz auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland heissen Israel, Rumänien, Kosovo und Andorra.