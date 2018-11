Das Team von Vladimir Petkovic verliert in Lugano das Testspiel gegen Katar mit 0:1.

Akram Afif gelingt in der 86. Minute der Siegtreffer für die Nummer 96 der Fifa-Weltrangliste.

Die Schweizer zeigen eine schwache Leistung, haben bei zwei Aluminiumtreffern aber auch Pech.

In der 86. Minute erlebte ein ohnehin trister Abend vor knapp über 4000 Zuschauern im Cornaredo in Lugano seinen negativen Höhepunkt. Nach einem Ballverlust der Schweizer konnte Akram Afif alleine auf das Tor ziehen. Der Stürmer liess Yvon Mvogo aussteigen und schob zum 1:0 für die Katari ein.

Heimserie endet brutal

Die Schweizer versuchten in der Folge, die Blamage noch abzuwenden. Der Ausgleich wollte ihnen aber nicht mehr gelingen. Damit setzte es für die Nati nicht nur eine äusserst bittere Pleite ab, gleichzeitig ging auch eine Serie zu Ende. In zuvor 12 Heimspielen war die Schweiz ungeschlagen geblieben.

Lang und Fassnacht nur ans Aluminium

Die Niederlage war die Quittung für einen schwachen Auftritt der Schweiz. Auf tiefem Boden in Lugano hatten die Gastgeber zwar über weite Strecken mehr Spielanteile. Der letzte Wille, der volle Einsatz fehlte aber.

Gegen defensiv meist gut stehende Katari erspielten sich die Schweizer nur selten gute Chancen. Die besten Möglichkeiten vergaben Michael Lang mit einem Pfosten-Kopfball in der 36. Minute und Christian Fassnacht, der in der 53. Minute die Latte traf.

Katar mit engagierter Leistung

Und so feierte Katar am Schluss einen nicht unverdienten Sieg. Der Aussenseiter spielte gut mit und hätte sich bereits früher mit einem Treffer belohnen können. Captain Hassan Al Haydos vergab in der 23. Minute gleich zweimal. In der 25. Minute zog Afif alleine auf Mvogo los, legte sich den Ball aber zu weit vor. Von seiner darauf folgenden Flugeinlage liess sich der Schiedsrichter nicht täuschen.

Lacroix und Benito mit Premieren

Vladimir Petkovic musste in Lugano auf mehrere verletzte oder angeschlagene Spieler verzichten. So standen mit Léo Lacroix und Loris Benito auch zwei Debütanten in der Startelf der Schweizer. Nach einer sehr schwachen 1. Halbzeit wechselte der Nati-Coach zur Pause gleich viermal. Mehr als eine leichte Steigerung resultierte daraus aber nicht.

Chance zur Wiedergutmachung bietet sich der Nati am Sonntag. In Luzern kommt es dann in der Nations League zum Duell mit Belgien.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.11.18, 18:45 Uhr