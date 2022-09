Einige Spieler der Nationalmannschaft haben in diesem Transfersommer ihre Entscheidungen über einen Wechsel oder den Verbleib beim bisherigen Klub mit klarem Blick auf die WM in Katar gefällt.

Bei Remo Freuler, der nach 7 Jahren in Italien von Atalanta Bergamo zu Nottingham Forest weiterzog, war dies eher kein prioritärer Beweggrund. Mit seinem Status als langjähriger Leistungsträger in der Serie A hätte es ihm an Einsatzmöglichkeiten sicher nicht gemangelt. Auch in der Nati ist er mittlerweile aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken.

Mit 30 noch einmal den Kick gesucht

«Es ging mir darum, noch einmal eine neue Erfahrung machen zu können. Man weiss nicht, wann die Chance wiederkommt, in der momentan besten Liga der Welt zu spielen», sagt Freuler beim Zusammenzug in Bad Ragaz, wo sich die Nati auf die Nations-League-Spiele gegen Spanien und Tschechien vorbereitet.

Bisher lief es dem 30-Jährigen beim neuen Arbeitgeber mässig, der Mannschaft dagegen sogar sehr schlecht. Freuler kam zu bisher drei Einsätzen in der Premier League, immer ging der Aufsteiger als Verlierer vom Platz. Mit 4 Zählern aus 6 Partien belegt man den zweitletzten Tabellenrang.

Ich dachte, ich bin der Neue in der Mannschaft. Aber eigentlich war es ja für alle so.

Den schlechten Start mit den vielen Neuzugängen zu begründen, ist nicht ganz abwegig. Auch für Freuler nicht: «Ich dachte, ich bin der Neue in der Mannschaft. Aber eigentlich war es ja für alle so», sagt er mit einem Schmunzeln. Über 20 neue Spieler kamen zum ambitionierten Traditionsklub, der mit Geld nur so um sich warf.

Dass sich unter diesen Voraussetzungen noch nicht alles eingespielt hat, ist da nur natürlich. «Es braucht etwas Zeit, aber es kann gut kommen», bleibt der Zürcher zuversichtlich.

Legende: Die Bergwelt von Bad Ragaz als Kulisse Remo Freuler beim ersten Training der Nati vor den Nations-League-Herausforderungen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Vorerst gilt sein Fokus ohnehin der Nati und der Nations League. «Wir haben zwei sehr wichtige Spiele. Wir wollen unbedingt nicht absteigen», stellt der Führungsspieler klar. Die letzten beiden Ernstkämpfe vor Katar auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen, dürfte leichter fallen als noch im Sommer. Mit der WM in Katar vor Augen will sich jeder Spieler noch einmal aufdrängen.

Die Vorfreude auf das Highlight in zwei Monaten steigt langsam. Doch mehr als eine Motivationsspritze dürfe die WM momentan noch nicht sein. «Katar ist im Hintergrund, wir fokussieren uns auf Spanien und Tschechien», sagt Freuler. Danach sei für die Nati-Akteure in den kommenden zwei Monaten noch ein «Mammutprogramm» im Klubfussball zu absolvieren.