Es ist nach wie vor unklar, ob Xherdan Shaqiri der Schweiz in den Auswärtsspielen der Nations League gegen Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) zur Verfügung steht.

Der Liverpool-Legionär war positiv auf Covid-19 getestet worden. Ein erneuter Corona-Test fiel negativ aus. Er wird nun mit dem Team nach Madrid reisen.

Während das Schweizer Nationalteam für «Shaq» grünes Licht signalisierte, muss die Uefa bis Samstag entscheiden, ob der 28-Jährige eingesetzt werden darf.

Nicht dabei ist Manuel Akanji. Der Verteidiger war als einziger Nati-Akteur am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden.

482 Tage lang hatte sich die Fussball-Schweiz gedulden müssen, ehe Xherdan Shaqiri endlich wieder zu einem Zusammenzug des Nationalteams einrückte. Die Freude war nur von äusserst kurzer Dauer: Am Dienstag sorgte ein positiver Covid-19-Test für negative Gefühle. Tags darauf dann die Kehrtwende: Shaqiris positives Testergebnis sei auf eine frühere Infektion zurückzuführen – und der Spieler dementsprechend nicht ansteckend.

Aus Schweizer Sicht wäre damit in der «Causa Shaqiri» sowohl seitens Behörden als auch vom Nationalteam aus klar: Der Mittelfeldmotor soll in den Nations-League-Partien gegen Spanien und Deutschland zum Kader gehören. Das Zünglein an der Waage spielt nun die Uefa. Die dafür zuständige Gesundheitskommission entscheidet bis Samstag darüber, ob Shaqiri eingesetzt werden darf.

Nicht dabei gegen Spanien und Deutschland ist Manuel Akanji: Der BVB-Verteidiger war am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Er sei in Isolation und zeige weiterhin keine Symptome, wie der SFV am Donnerstag mitteilte. Sämtliche weiteren Spieler und Staff-Mitglieder der Nati wiesen am Mittwoch negative Corona-Tests auf.

Live-Hinweis Die Partien in der Nations League gegen Spanien (10. Oktober) und Deutschland (13. Oktober) können Sie jeweils ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Den Flieger nach Madrid um 17 Uhr wird Shaqiri mit seinen Teamkollegen jedenfalls betreten. Ob selbiges für den Rasen des Estadio Alfredo Di Stefano am Samstag gilt? Da liegt der Ball bei der Uefa.