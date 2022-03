Legende: Spürte er da schon etwas? Fabian Schär am Mittwoch im Trainingslager in Marbella. Freshfocus/Andy Müller

Neben dem erkrankten Torhüter Yann Sommer wird auch Fabian Schär der Schweizer Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen England (26.03.) und den Kosovo (29.03.) nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger von Newcastle United verlässt wegen Adduktorenproblemen das Nati-Camp im spanischen Marbella und kehrt vorzeitig zu seinem Klub zurück.

England ohne Saka Box aufklappen Box zuklappen Das englische Nationalteam muss in den beiden Testspielen gegen die Schweiz (26.3.) und die Elfenbeinküste (29.3.) auf Bukayo Saka verzichten. Der Flügelspieler von Arsenal wurde positiv auf das Coronavirus getestet und reiste aus dem Vorbereitungscamp ab.

Yakin setzt im Wembley auf Omlin

Nati-Coach Murat Yakin verzichtet darauf, einen Ersatz für Schär nachzunominieren. 23 Spieler werden demnach am frühen Freitagabend nach London fliegen, wo am Samstag im Wembley der Test gegen die «Three Lions» auf dem Programm steht. Die Partie gegen den Kosovo findet am Dienstag im Letzigrund in Zürich statt.

Am Donnerstagabend teilte der SFV auf Twitter mit, dass wegen der Absenz von Sommer (Corona) Jonas Omlin gegen England im Tor stehen wird. Gregor Kobel wird dafür 3 Tage später gegen den Kosovo zwischen den Pfosten stehen.