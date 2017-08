Petkovic bis 2020 Nationaltrainer

Der SFV verlängert den nach der WM-Kampagne auslaufenden Vertrag mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic vorzeitig um 2 Jahre bis 2020. Der Tessiner hatte das Amt nach der WM 2014 von Ottmar Hitzfeld übernommen.

Vladimir Petkovic soll die Schweiz auch an die Europameisterschaft in vier Jahren führen. Der Schweizerische Fussballverband und der 54-jährige Trainer einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2020.

Der SFV und Vladimir Petkovic verlängern ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre!

Auftrag bisher erfüllt

Ohne grosse Vorschussloorberen gestartet, schaffte Petkovic seit seinem Amtsantritt nach der WM 2014 in Brasilien auf Anhieb die Qualifikation für die EM 2016 in Frankreich. Dort scheiterte die Schweiz im Achtelfinal im Elfmeterschiessen an Polen.

In der laufenden WM-Qualifikation ist die Schweizer Nati auf bestem Weg, sich für die im kommenden Sommer stattfindende Endrunde qualifizieren. Mit 6 Siegen und der maximalen Punktzahl winkt der Schweiz gar das direkte Ticket nach Russland.