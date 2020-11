Nach einer überragenden Gruppenphase erhielt die Schweizer Nati an der WM in Deutschland das «Freilos» Ukraine – so zumindest war die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und auch das SRF-Trio Rainer Maria Salzgeber, Sascha Ruefer und Peter Schnyder blickte der Partie vor 14 Jahren positiv entgegen.

Doch dann folgte «der schlimmste WM-Achtelfinal der Geschichte», wie es Salzgeber im Podcast «Ufwärmrundi» formuliert. Gleich die ersten 3 Schweizer Schützen scheiterten nach einem 0:0 nach 120 Minuten im Elfmeterschiessen – die Schweiz verpasste den ersten WM-Viertelfinal der Neuzeit und Salzgeber, Ruefer und Schnyder litten von draussen mit.

Es sollte der Beginn einer bitteren Geschichte im Schweizer Fussball werden. Denn seitdem verpasste die Nati auch an der WM 2014 (gegen Argentinien), an der EM 2016 (gegen Polen) und an der WM 2018 (gegen Schweden) den angestrebten Platz im Viertelfinal eines Grossanlasses.