Erst war es ein Knorpelschaden, dann setzte eine Knieverletzung Josip Drmic ausser Gefecht. Deshalb kam der Angreifer in den letzten beiden Saisons nur gerade zu 20 Einsätzen in der Bundesliga mit insgesamt 458 Spielminuten.

Doch einmal mehr hat sich der 25-Jährige zurückgekämpft. Und wurde in den letzten Tagen gleich doppelt belohnt:

Am Freitag wurde Drmic erstmals seit einem Jahr wieder für die Nati aufgeboten.

Beim 3:3 gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag erzielte er erstmals seit Februar 2016 wieder einen Treffer in der Bundesliga.

In den Testspielen in Athen gegen Griechenland am Freitag und gegen Panama am Dienstag in Luzern will sich Drmic nun für einen Platz im WM-Kader empfehlen. «Natürlich entscheidet am Ende der Trainer, aber ich glaube an meine Chance. Ich werde versuchen, alles zu geben und bereit zu sein», so der Gladbach-Stürmer.

Nebst hoch motiviert ist Drmic vor allem auch dankbar, für die Einladung und das Vertrauen von Coach Vladimir Petkovic. «Das ist ein kleines Geschenk in einer schwierigen Situation», freut sich Drmic.