Portugal und die Schweizer Nationalmannschaft: Das ist (noch) keine Liebesgeschichte. Auf portugiesischem Boden konnte die Nati in 8 Pflichtspielen erst einmal gewinnen: In der Qualifikation zur WM 1970 siegte die Schweiz in Portugal 2:0, verpasste die Endrunde am Ende aber deutlich.

Ansonsten gab es fast nur Enttäuschungen für die Schweiz im eigentlich malerischen Westen der iberischen Halbinsel.

Pflichtspiele der Schweizer Nati in Portugal WM-Quali 1969

Portugal - Schweiz

0:2 EM-Quali 1987

Portugal - Schweiz

0:0 WM-Quali 1989

Portugal - Schweiz

3:1

WM-Quali 1992

Portugal - Schweiz

1:1 EM 2004

Schweiz - Kroatien

0:0 EM 2004

England - Schweiz

3:0 EM 2004

Schweiz - Frankreich

1:3 WM-Quali 2016

Portugal - Schweiz

2:0

Tiefpunkt EM 2004

Eines der düstersten Kapitel war wohl die EM-Endrunde 2004 in Portugal. Mit grossen Ambitionen gestartet, musste sich die Schweiz vor der K.o.-Phase als Gruppenletzter mit einem mickrigen Punkt verabschieden.

Vor allem die 0:3-Packung gegen England und die anschliessende Spuck-Affäre um Nati-Rekordtorschütze Alex Frei bleiben wohl für immer in schlechter Erinnerung.

Legende: Ein Bild geht um die Welt Alex Frei spuckt Englands Steven Gerrard in den Nacken. Keystone

Niederlage wird fast zum Stolperstein

Auch der starke Auftritt der Schweiz an der WM 1994 wäre beinahe von Portugal verhindert worden: In der Quali unterlag das Team von Roy Hodgson den Portugiesen auswärts 0:1 und musste in seiner Gruppe bis zum Schluss zittern.

Und jüngst musste die Schweizer Nati an der letzten WM-Quali über die mühsame Barrage gegen Nordirland. Ausschlag gab eine einzige Niederlage – in Portugal.

Am Mittwochabend muss das Team von Vladimir Petkovic im Rahmen der Nations-League-Finalrunde in Portugal ran – und will endlich mal wieder positive Schlagzeilen schreiben.

Live-Hinweis Das Halbfinal-Spiel der Schweizer Nati gegen Portugal können Sie am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 03.06.2019, 22:20