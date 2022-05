Legende: Nations League als Aufgalopp für die WM Murat Yakin erhält ausnahmsweise etwas mehr Zeit mit seiner Mannschaft. Keystone/Laurent Gillieron

Im dicht gedrängten WM-Jahr 2022 jagen sich die Höhepunkte: Nachdem die Saison in den meisten internationalen Ligen zu einem Ende gekommen ist, denken die Nati-Spieler noch lange nicht an Ferien.

Stattdessen folgen sie dem Ruf von Murat Yakin. In Bad Ragaz fällt mit dem Zusammenzug am Auffahrts-Donnerstag der Startschuss in die Nations-League-Kampagne. Weiter aufwärts, am besten mit der WM Ende Jahr in Katar als Kulminationspunkt, soll es auch für die Schweiz gehen.

05:31 Video Archiv: Schweiz schlägt Bulgarien 4:0 und löst das WM-Ticket Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 31 Sekunden.

Welche Spieler sind dabei?

Zweieinhalb Wochen verbringt das Team zusammen, 4 attraktive Spiele innert 10 Tagen stehen auf dem Programm. Mit Spanien, Portugal (2x) und Tschechien sind die Hürden hoch – ähnlich wie an einer Endrunde eines grossen Turniers. Yakin dürfte dies im Hinblick auf die WM begrüssen und neben einigen Experimenten auch weiter am Teamspirit arbeiten.

Sollte die Schweiz die im September endende Gruppenphase der Nations League als Siegerin abschliessen, wäre sie wie 2019 am Final-Four-Turnier im Sommer 2023 dabei.