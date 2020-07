Legende: Trifft mit der Schweiz in Thun auf Belgien Ramona Bachmann Freshfocus

Frauen-Nati trifft in Thun auf Belgien

Das Spitzenspiel der Frauen-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Belgien findet am 22. September in Thun statt. Vier Tage zuvor trifft die Schweiz auswärts auf Kroatien. Die SFV-Auswahl führt die Tabelle der Gruppe H nach vier Spielen zusammen mit den ebenfalls verlustpunktlosen Belgierinnen an. Das Rückspiel in Belgien wird am 1. Dezember in Leuven ausgetragen. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2022 in England. Die sechs weiteren Gruppenzweiten ermitteln in Playoffs drei weitere Teilnehmer.