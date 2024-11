Per E-Mail teilen

Legende: Fällt länger aus Aurèle Amenda. Freshfocus/Toto Marti

Amenda am Syndesmoseband verletzt

Aurèle Amenda fällt wohl mehrere Monate aus. Der 21-jährige Schweizer Verteidiger erlitt bei seinem Länderspiel-Debüt am Freitag eine Verletzung des Syndesmosebandes und muss operiert werden, wie sein Klub Eintracht Frankfurt bekannt gab. Amenda hatte gegen Serbien durchgespielt, das Camp der Schweizer danach aber verlassen, um sich in Frankfurt näher untersuchen zu lassen. Dort wurde die Verletzung am Sprunggelenk festgestellt. Wie lange der frühere YB-Spieler ausfallen dürfte, teilte der Klub nicht mit.