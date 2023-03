Legende: Muss verletzungsbedingt passen Xherdan Shaqiri. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Shaqiri steht Nati-Coach Murat Yakin für die Partien in Novi Sad (SRB) gegen Belarus (25.3.) und in Basel gegen Israel (28.3.) wegen muskulären Problemen nicht zur Verfügung. Der 31-Jährige laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung. Dies teilte der SFV am Sonntag mit.

Bei der 0:1-Niederlage in der MLS mit Chicago Fire gegen Philadelphia vor Wochenfrist wurde Shaqiri eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Am Wochenende stand er bei Chicago Fire auf der Verletztenliste. Coach Yakin hat keinen Ersatz nachnominiert.

Frick rückt nach

Auch Goalie Gregor Kobel von Borussia Dortmund schlägt sich weiter mit Oberschenkelproblem herum. Der 25-Jährige ist nicht rechtzeitig fit geworden. Er verpasste zuletzt zwei Meisterschaftsspiele und das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea. Kobel wird durch Servette-Goalie Jérémy Frick ersetzt. Der 30-Jährige hat noch keinen Einsatz im A-Team absolviert. Yakin stehen des Weiteren Yann Sommer (Bayern) und Jonas Omlin (Gladbach) zur Verfügung.

Zum Auftakt des ersten Zusammenzugs des Jahres wird die Nati am Montag in Basel ein öffentliches Training auf dem FCB-Campus abhalten. Die Einheiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind geschlossen. Am Freitagnachmittag fliegt die SFV-Delegation dann nach Belgrad.