Die Schweizer Nationalmannschaft hat die erste Vorbereitungsphase auf die WM in Russland mit einer Gala abgeschlossen. Gegen Panama siegte das Team von Vladimir Petkovic gleich mit 6:0. Sechs verschiedene Torschützen bewiesen dem Coach, dass er in der Offensive über zahlreiche Alternativen verfügt.

Drei Spieler mit Bestnoten

Denn Petkovic nominierte für das Panama-Spiel sein B-Team. Im Vergleich zum 1:0-Sieg in Griechenland standen 8 neue Spieler in der Schweizer Startformation. In diesem in Luzern auf der ganzen Linie überzeugenden Ensemble ragten 3 Akteure heraus:

Blerim Dzemaili: Der einzige Torschütze in Athen brachte die Schweiz gegen Panama 1:0 in Führung. Dazu holte er den Elfmeter zum 2:0 heraus und war auch am vierten Treffer beteiligt.

Der einzige Torschütze in Athen brachte die Schweiz gegen Panama 1:0 in Führung. Dazu holte er den Elfmeter zum 2:0 heraus und war auch am vierten Treffer beteiligt. Steven Zuber: Der Hoffenheim-Söldner leitete das 1:0 mit einem schönen Doppelpass auf Dzemaili ein, erzielte das 4:0 und bereitete den 5. Treffer mit einem herrlichen Zuspiel vor.

Der Hoffenheim-Söldner leitete das 1:0 mit einem schönen Doppelpass auf Dzemaili ein, erzielte das 4:0 und bereitete den 5. Treffer mit einem herrlichen Zuspiel vor. Mario Gavranovic: Der Stürmer bereitete das vierte Tor kurz vor der Pause vor und erzielte nach dem Seitenwechsel das 5:0 gleich selber. Er war ein Aktivposten in der Offensive, sorgte stets für Gefahr.

Die weiteren Schweizer Tore erzielten Granit Xhaka per Foulpenalty, Breel Embolo nach einem Fehler in der Panama-Defensive sowie der eingewechselte Fabian Frei.

Bürki und die Defensive kaum geprüft

Und die Schweizer Defensive? Wurde kaum geprüft. Panama agierte für einen WM-Teilnehmer erschreckend harmlos. Die einzigen Abschlüsse – 2 Weitschüsse – sorgten kaum für Beunruhigung bei Keeper Roman Bürki. Die Verteidiger Michael Lang, François Moubandjie oder Nico Elvedi – wie Gavranovic oder Zuber im Normalfall eher zweite Wahl – erhielten so kaum die Chance, sich auszuzeichnen.

Nächstes Rendez-vous im Tessin

Zum nächsten Mal trifft sich die Nati bereits im Rahmen der unmittelbaren WM-Vorbereitung. Das Trainingslager beginnt am 27. Mai in Lugano. Am 3. Juni steht in Villarreal ein Testspiel gegen Spanien auf dem Programm, am 8. Juni steigt in Lugano die WM-Hauptprobe gegen Japan. In die WM startet die Schweiz am 17. Juni gegen Brasilien.

