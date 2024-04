Per E-Mail teilen

Legende: Muss für die EM passen Djibril Sow. Freshfocus/Toto Marti

Der Schweizer Mittelfeldspieler Djibril Sow wird die EM in Deutschland verpassen. Wie sein Verein Sevilla mitteilt, hat sich der Mittelfeldspieler den Fuss gebrochen. In den nächsten Tagen werde geprüft, ob eventuell sogar eine Operation nötig sei.

Der 27-Jährige hatte beim amtierenden Europa-League-Sieger in dieser Saison einen Stammplatz, spielte aber nur selten durch. Allerdings läuft es Sevilla aktuell nicht wunschgemäss, die Andalusier hinken den Erwartungen hinterher und belegen in der spanischen Meisterschaft aktuell nur Platz 14. Sow verlor zuletzt seinen Platz in der Schweizer Nati. Für die Testspiele gegen Dänemark und Irland im März war er nicht aufgeboten worden.

Via Instagram meldete sich der Schweizer nach seiner Verletzung zu Wort: «Es ist schwer zu akzeptieren, dass die Saison vorbei ist und ich dem Team in den letzten Spielen nicht helfen kann.» Sein einziges Ziel sei es nun, sich von der Verletzung zu erholen und wieder zu seiner besten Form zu finden.