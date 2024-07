Legende: SFV setzt auf Kontinuität Giorgio Contini und Murat Yakin sollen die Nati an die WM 2026 führen. Toto Marti/Blick/freshfocus

Murat Yakin soll die Schweizer Nati im Idealfall bis zur EURO 2028 in Grossbritannien als Trainer anführen.

Mit Assistent Giorgio Contini einigt sich der SFV auf eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026.

Sollte sich die Schweiz nicht für die WM 2026 qualifizieren, läuft der Vertrag von Yakin nach der Qualifikation aus.

3 Tage nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit Murat Yakin hat der SFV auch über die Details informiert. Verbandspräsident Dominic Blanc ergriff an einer digitalen Medienkonferenz als erstes das Wort und liess die Katze sogleich aus dem Sack.

Murat Yakin unterschrieb am Wochenende einen Vertrag über 2+2 Jahre. Heisst, Yakin wird die Nati mindestens bis zum Ende der Qualifikation zur WM 2026 coachen. Im Falle einer erfolgreichen Quali sieht die Vereinbarung eine automatische Verlängerung des Vertrages um weitere 2 Jahre bis zur EM 2028 vor.

Den eingeschlagenen Weg weitergehen

Mit Giorgio Contini einigte sich der SFV auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit bis zur WM 2026. Weiter möchte der Yakin-Assistent noch nicht in die Zukunft schauen. Der Fokus gelte nun voll und ganz den neuen Aufgaben mit dem Ziel, die Schweiz an die WM 2026 in Nordamerika und Mexiko zu führen, so Contini.

Sowohl SFV-Präsident Blanc als auch Nati-Direktor Pierluigi Tami zeigten sich sehr erfreut über den Verbleib von Yakin und Contini. «Sie haben sich diese Verträge verdient», so Blanc. Tami strich zudem heraus, dass es die Nati vor allem mit ihren EM-Auftritten geschafft habe, mit der heimischen Bevölkerung eine Verbindung zu schaffen. «Wir konnten bei den Fans in den letzten 6 Monaten viele Emotionen auslösen», meinte der Nati-Direktor.